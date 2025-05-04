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4 мая, 13:32

Аэропорт Петрозаводска приостановил приём и выпуск рейсов в целях безопасности

Аэропорт Петрозаводска. Обложка © ТАСС / Игорь Подгорный

Аэропорт Петрозаводска. Обложка © ТАСС / Игорь Подгорный

В Карелии в аэропорту Петрозаводска объявлены ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Причиной решения называется необходимость обеспечить безопасность выполнения полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 15:49 МСК – введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в тексте сообщения.

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Ранее в московском аэропорту Внуково вводился в действие план «Ковёр». Причины не назывались. Утром 4 мая все ограничения на выполнение рейсов были сняты.

Татьяна Миссуми
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