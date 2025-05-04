Аэропорт Петрозаводска приостановил приём и выпуск рейсов в целях безопасности

В Карелии в аэропорту Петрозаводска объявлены ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Причиной решения называется необходимость обеспечить безопасность выполнения полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 15:49 МСК – введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в тексте сообщения.