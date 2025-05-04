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Регион
4 мая, 08:15

Во аэропорту Внуково отменили план «Ковёр»

Аэропорт Внуково снял ограничения на приём и вылет воздушных судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Администрация аэропорта Внуково отменила в 10:30 по Москве введённые ранее ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Внуково в 10:30 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — заявил он.

Кореняко отметил, что в период, пока действовали меры, один самолёт, следовавший во Внуково, был отправлен на запасной аэродром.

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Ранее Life.ru рассказывал, что руководство московского аэропорта Внуково объявило о введении плана «Ковёр», из-за чего воздушная гавань всё это время не принимала и не выпускала рейсы. Причины таких мер не назывались.

Владимир Озеров
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