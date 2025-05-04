Во аэропорту Внуково отменили план «Ковёр»

Администрация аэропорта Внуково отменила в 10:30 по Москве введённые ранее ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Внуково в 10:30 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — заявил он.

Кореняко отметил, что в период, пока действовали меры, один самолёт, следовавший во Внуково, был отправлен на запасной аэродром.