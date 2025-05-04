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Регион
4 мая, 07:29

Паника и сирены: В Сети появилось видео из аэропорта Бен-Гурион после мощного удара хуситов

Хуситы спустя две недели затишья ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает издание Ynet. По словам журналистов,

Удар по аэропорту в Израиле. Видео © X / Captain Eli / Hillel Fuld

«Впервые зафиксировано попадание по аэропорту Бен-Гурион», — сказано в материале.

Авторы добавили, что это была баллистическая ракета, которую хуситы запустили по центральному региону. По предварительной информации, несколько человек получили лёгкие травмы. Воздушная гавань временно закрыта, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку, отметив, что обломки ракеты упали в районе аэропорта.

В некоторых районах Израиля спустя две недели тишины вновь ревут сирены воздушной тревоги.

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Обложка ©

Х / Hillel Fuld

Владимир Озеров
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