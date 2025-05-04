Паника и сирены: В Сети появилось видео из аэропорта Бен-Гурион после мощного удара хуситов
Хуситы спустя две недели затишья ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает издание Ynet. По словам журналистов,
Удар по аэропорту в Израиле. Видео © X / Captain Eli / Hillel Fuld
«Впервые зафиксировано попадание по аэропорту Бен-Гурион», — сказано в материале.
Авторы добавили, что это была баллистическая ракета, которую хуситы запустили по центральному региону. По предварительной информации, несколько человек получили лёгкие травмы. Воздушная гавань временно закрыта, сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку, отметив, что обломки ракеты упали в районе аэропорта.
В некоторых районах Израиля спустя две недели тишины вновь ревут сирены воздушной тревоги.
Ранее армия Израиля атаковала цели вблизи резиденции президента Сирии в Дамаске. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что атака была сигналом сирийскому руководству, которая развёртывает силы, угрожающие друзской общине.
Х / Hillel Fuld