Глава турецкой оппозиционной партии Озель подвергся нападению в Стамбуле

В Стамбуле произошло нападение на Озгюра Озеля, лидера Народно-республиканской партии (СНР) — крупнейшей оппозиционной силы Турции. Инцидент случился, когда политик выходил с публичного мероприятия, передаёт CNN Türk.

Момент нападения на Озгюра Озеля. Видео © X / ankahabera

На кадрах распространившейся в соцсетях видеозаписи инцидента видно, как к политику прорывается мужчина и бьёт его ладонью по лицу. Охрана оперативно задержала нападавшего, после чего политик покинул место происшествия на своём автомобиле в сопровождении сторонников.

Турецкое МВД уже установило личность нападавшего. Им оказался 66-летний гражданин Турции, отсидевший 16 лет за убийство собственных детей.

«Установлено, что 66-летний С.Т., который совершил физическое нападение на председателя CHP г-на Озгюра Озеля, убил своих детей Б.Т. и М.Т. и ранил ещё двоих в 2004 году. На его счету кражи и преступления с угрозами. Приговорённый к пожизненному заключению, С.Т. был освобождён условно-досрочно в 2020 году», — приводит CNN Türk сообщение ведомства.

Чем было мотивировано нападение на политика, неизвестно. Власти начали расследование инцидента, который уже вызвал резонанс в турецком обществе. СНР традиционно выступает с критикой правящей Партии справедливости и развития, а подобные события могут обострить политическую обстановку в стране.