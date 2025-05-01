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1 мая, 11:43

В Одессе напали на бывшего главу ячейки «Правого сектора»*, он ранен

На Украине совершено покушение на экс-главу ячейки «Правого сектора»* Стерненко

Сергей Стерненко. Обложка © Wikipedia

Сергей Стерненко. Обложка © Wikipedia

На Украине совершено покушение на экс-главу одесской ячейки нацистского «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Активист, организовывавший сборы на дроны для ВСУ, был ранен — в своих соцсетях он написал, что его жизни ничто не угрожает.

«На меня совершено нападение. Ранен. Все ок, угрозы жизни нет», — написал он.

Кадры задержания нападавшей. Фото © Служба безопасности Украины

Кадры задержания нападавшей. Фото © Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала нападавшую на месте. Женщина стреляла в Стерненко из огнестрельного оружия. Позднее её допросят.

«Накрыли фосфором и ракетами»: ВСУшники убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»*
«Накрыли фосфором и ракетами»: ВСУшники убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»*

Ранее сообщалось, что 15 марта в Одессе среди бела дня был убит украинский нацист Демьян Ганул. Момент выстрела зафиксировали камеры. Убийство отличалось хладнокровием, а после расправы киллер сделал контрольный выстрел в голову. По версии властей, исполнителем стал 46-летний Сергей Шалаев, дезертир из ВСУ. Зеленский привлёк к расследованию лучших следователей. Подозреваемый был задержан 16 марта, доставлен в суд в шлеме и бронежилете и арестован на два месяца.

* Организация, запрещённая в России

Ольга Сливченко
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