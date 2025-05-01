В Одессе напали на бывшего главу ячейки «Правого сектора»*, он ранен

На Украине совершено покушение на экс-главу одесской ячейки нацистского «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Активист, организовывавший сборы на дроны для ВСУ, был ранен — в своих соцсетях он написал, что его жизни ничто не угрожает.