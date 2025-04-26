«Накрыли фосфором и ракетами»: ВСУшники убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»*
Бойцы ВСУ ликвидировали сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»*
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
На Покровском направлении украинские военные ликвидировали сдавшегося в плен российским войскам 20-летнего боевика «Правого сектора»*, атаковав группу эвакуации. Об этом рассказал боец 60-го отдельного мотострелкового батальона (ОМСБ) 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер.
«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда... У нас было четыре «трёхсотых» (раненых. — Прим. Life.ru), в том числе и я. А он (пленный. — Прим. Life.ru) оказался «двухсотым» (мёртвым. — Прим. Life.ru), потому что нас накрыли фосфором, ракетами, «Градами», всем, чем можно было только», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Боец рассказал, что после обстрела ВСУ, в результате которого пострадал пленный, группа российских военных не прекратила эвакуацию. Они несли его ещё около двух-трёх километров, но спасти его не удалось – он умер от потери крови.
А ранее Life.ru писал, что украинские военные убивали мирных граждан под Курском и обстреливали дома. По словам жительницы Суджи, киевская армия атаковала регион ещё до вторжения.
* Организация, запрещённая в России