«Накрыли фосфором и ракетами»: ВСУшники убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»*

«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда... У нас было четыре «трёхсотых» (раненых. — Прим. Life.ru), в том числе и я. А он (пленный. — Прим. Life.ru) оказался «двухсотым» (мёртвым. — Прим. Life.ru), потому что нас накрыли фосфором, ракетами, «Градами», всем, чем можно было только», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».