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4 мая, 14:20

«Пример силы воли»: Дегтярёв заявил о важности победы Заборского в ультрамарафоне во Франции

Дегтярёв: Победа Заборского в ультрамарафоне важна для лёгкой атлетики России

Иван Заборский. Обложка © VK / Иван Заборский

Иван Заборский. Обложка © VK / Иван Заборский

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал победу россиянина Ивана Заборского в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» примером силы воли. В своём телеграм-канале глава минспорта отметил, что спортсмен за шесть дней преодолел более 1000 километров.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки», — написал Дегтярёв.

Все шесть дней российский легкоатлет сохранял лидерство в гонке, не давая конкурентам приблизиться к себе. Условия марафона были нелёгкими: скачки температуры, смена дня и ночи, ограниченный сон, указал глава Олимпийского Комитета России.

По его словам, триумф Заборского является важным результатом для всей российской лёгкой атлетики.

«Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — подчеркнул Дегтярёв.

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Забег «Шесть дней Франции» проводится с 2006 года и считается одним из самых престижных. Ежегодно в нём участвуют более 140 спортсменов из разных стран. В этом году победителем ультрамарафона стал россиянин Иван Заборский. Он преодолел 1047,5 километра, побив рекорд гонки.

Владимир Озеров
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