«Пример силы воли»: Дегтярёв заявил о важности победы Заборского в ультрамарафоне во Франции

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал победу россиянина Ивана Заборского в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» примером силы воли. В своём телеграм-канале глава минспорта отметил, что спортсмен за шесть дней преодолел более 1000 километров.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки», — написал Дегтярёв.

Все шесть дней российский легкоатлет сохранял лидерство в гонке, не давая конкурентам приблизиться к себе. Условия марафона были нелёгкими: скачки температуры, смена дня и ночи, ограниченный сон, указал глава Олимпийского Комитета России.

По его словам, триумф Заборского является важным результатом для всей российской лёгкой атлетики.

«Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — подчеркнул Дегтярёв.