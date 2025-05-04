«Пример силы воли»: Дегтярёв заявил о важности победы Заборского в ультрамарафоне во Франции
Дегтярёв: Победа Заборского в ультрамарафоне важна для лёгкой атлетики России
Иван Заборский. Обложка © VK / Иван Заборский
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал победу россиянина Ивана Заборского в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» примером силы воли. В своём телеграм-канале глава минспорта отметил, что спортсмен за шесть дней преодолел более 1000 километров.
«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки», — написал Дегтярёв.
Все шесть дней российский легкоатлет сохранял лидерство в гонке, не давая конкурентам приблизиться к себе. Условия марафона были нелёгкими: скачки температуры, смена дня и ночи, ограниченный сон, указал глава Олимпийского Комитета России.
По его словам, триумф Заборского является важным результатом для всей российской лёгкой атлетики.
«Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — подчеркнул Дегтярёв.
Забег «Шесть дней Франции» проводится с 2006 года и считается одним из самых престижных. Ежегодно в нём участвуют более 140 спортсменов из разных стран. В этом году победителем ультрамарафона стал россиянин Иван Заборский. Он преодолел 1047,5 километра, побив рекорд гонки.