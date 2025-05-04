Козловский отметил 40-летие триумфальным возвращением в Москву

Заслуженный артист России Данила Козловский триумфально вернулся на московскую сцену, отметив свой 40-летний юбилей спектаклем «Frank». После двухлетнего перерыва, вызванного разногласиями с Виталием Бородиным, главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, актёр вновь предстал перед российской публикой.

Данила Козловский. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) danilakozlovsky

Премьера «Frank» состоялась в феврале на Кипре, после чего Козловский успешно гастролировал по Европе и Азии. Юбилейное выступление в Москве стало особенным событием не только для актёра, но и для его близких, друзей, представителей благотворительных фондов, врачей и волонтёров, которых он пригласил на бесплатный показ.

Козловский лично оплатил все расходы, связанные с организацией спектакля, желая разделить радость возвращения со своими зрителями. Он опубликовал фото и видео с выступления, поделившись эмоциями.

«Вчера я сыграл «Фрэнка» в Москве. В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Такое количество любви, эмоций, дорогих сердцу слов, смеха, радости, пения хором и счастья! Невероятный день. Спасибо!» — написал артист.