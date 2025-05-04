В Пскове судья отпустила из-под стражи 4 наркокурьеров, а они бежали на Украину
Судья (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon
В Пскове разгорается скандал вокруг заместителя председателя городского суда Светланы Григорьевой. Судья освободила из-под стражи четверых украинских наркокурьеров, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в Россию более 100 кг запрещённых веществ, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, решение об изменении меры пресечения стало полной неожиданностью, особенно учитывая, что за два года следствия были собраны веские доказательства, включая показания свидетелей и экспертные заключения. После освобождения все четверо подозреваемых оперативно покинули территорию России.
Квалификационная коллегия судей Псковской области усмотрела в действиях Григорьевой признаки дисциплинарного проступка. Хотя судья попыталась уволиться по собственному желанию (что позволило бы сохранить судейскую пенсию), коллеги опередили её — сейчас рассматривается вопрос о лишении её статуса судьи без сохранения содержания.
Следственные органы не исключают, что освобождение наркокурьеров могло быть подстроено. В случае подтверждения этой версии Григорьевой может грозить уже не только дисциплинарная, но и уголовная ответственность.
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