В Пскове судья отпустила из-под стражи 4 наркокурьеров, а они бежали на Украину

В Пскове разгорается скандал вокруг заместителя председателя городского суда Светланы Григорьевой. Судья освободила из-под стражи четверых украинских наркокурьеров, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в Россию более 100 кг запрещённых веществ, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, решение об изменении меры пресечения стало полной неожиданностью, особенно учитывая, что за два года следствия были собраны веские доказательства, включая показания свидетелей и экспертные заключения. После освобождения все четверо подозреваемых оперативно покинули территорию России.

Квалификационная коллегия судей Псковской области усмотрела в действиях Григорьевой признаки дисциплинарного проступка. Хотя судья попыталась уволиться по собственному желанию (что позволило бы сохранить судейскую пенсию), коллеги опередили её — сейчас рассматривается вопрос о лишении её статуса судьи без сохранения содержания.

Следственные органы не исключают, что освобождение наркокурьеров могло быть подстроено. В случае подтверждения этой версии Григорьевой может грозить уже не только дисциплинарная, но и уголовная ответственность.