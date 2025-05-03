Судья ООН обратила девушку в рабство и получила срок

В Великобритании вынесен приговор Лидии Мугамбе — судье из Уганды, входящей в состав Международного остаточного механизма ООН для уголовных трибуналов (МОМУТ). За принуждение молодой соотечественницы к рабскому труду она получила шесть лет и четыре месяца тюремного заключения.

Мугамбе, которая с 2023 года занимает пост в МОМУТ и параллельно проходит обучение в докторантуре Оксфордского университета, организовала незаконный въезд угандийки в страну. Действуя в сговоре с высокопоставленным дипломатом, она заставляла жертву бесплатно выполнять обязанности горничной и няни, пользуясь своим авторитетом и положением.

Суд постановил, что Мугамбе проведёт за решёткой не менее половины назначенного срока, после чего сможет претендовать на условное освобождение. Как ранее сообщали британские издания, мотивом преступления стало желание судьи «облегчить себе быт с минимальными расходами».