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2 мая, 15:20

Суд отказал принцу Гарри в охране при визитах в Британию

The Guardian: Принц Гарри проиграл судебное дело о личной охране в Британии

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / АР

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / АР

Принц Гарри потерпел неудачу в суде, пытаясь добиться более высокого уровня безопасности во время своих визитов в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.

Принц Гарри оспаривал в суде решение об изменении уровня его охраны после того, как он отказался от королевских обязанностей и переехал за границу, утверждая, что его безопасность находится под угрозой. Однако суд отклонил его иск, и усиленная охрана ему предоставлена не будет. Вместо этого, принцу Гарри и его супруге будет предоставляться охрана на индивидуальной основе, при условии предварительного уведомления о планируемых визитах в Великобританию (за 30 дней), чтобы оценить уровень угрозы и необходимость защиты.

Ранее принц Гарри посетил центр реабилитации раненых военных Superhumans Centre во Львове, где ему подарили русский пасхальный кулич. Неожиданный визит герцога Сассекского на Украину вызвал раздражение и гнев у его старшего брата, принца Уильяма. Тот был крайне недоволен тем, что ему самому отказали в аналогичной поездке, несмотря на его желание.

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Полина Никифорова
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