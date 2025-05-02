Суд отказал принцу Гарри в охране при визитах в Британию
The Guardian: Принц Гарри проиграл судебное дело о личной охране в Британии
Принц Гарри. Обложка © ТАСС / АР
Принц Гарри потерпел неудачу в суде, пытаясь добиться более высокого уровня безопасности во время своих визитов в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.
Принц Гарри оспаривал в суде решение об изменении уровня его охраны после того, как он отказался от королевских обязанностей и переехал за границу, утверждая, что его безопасность находится под угрозой. Однако суд отклонил его иск, и усиленная охрана ему предоставлена не будет. Вместо этого, принцу Гарри и его супруге будет предоставляться охрана на индивидуальной основе, при условии предварительного уведомления о планируемых визитах в Великобританию (за 30 дней), чтобы оценить уровень угрозы и необходимость защиты.
Ранее принц Гарри посетил центр реабилитации раненых военных Superhumans Centre во Львове, где ему подарили русский пасхальный кулич. Неожиданный визит герцога Сассекского на Украину вызвал раздражение и гнев у его старшего брата, принца Уильяма. Тот был крайне недоволен тем, что ему самому отказали в аналогичной поездке, несмотря на его желание.