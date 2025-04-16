Принцу Гарри на Украине подарили русский пасхальный кулич

Во время неофициального визита принца Гарри во Львов 10 апреля произошёл любопытный казус. Британскому гостю, посетившему центр реабилитации раненых военных Superhumans Centre, подарили пасхальный кулич, который, как позже выяснилось, оказался русским, а не украинским. Этот нюанс сразу заметили внимательные пользователи соцсетей.

Ключевое отличие заключается в оформлении: классическая украинская пасхальная выпечка не покрывается белой глазурью, а украшается тестяной косичкой и крестом. На фотографиях же отчётливо видно, что принцу преподнесли именно русский вариант кулича с характерной белой сахарной помадкой. Этот, казалось бы, незначительный кулинарный нюанс вызвал оживленную дискуссию в сети.