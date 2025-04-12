Вице-премьер Украины подтвердила визит принца Гарри в клинику для раненых солдат
Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила визит принца Гарри во Львов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко
Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила визит принца Гарри во Львов. Он побывал в клинике для раненых солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Принц Гарри во Львовской больнице. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко
В своих социальных сетях Свириденко выложила несколько фотографий о поездке британского принца. Официально о прибытии Гарри на Украину не объявлялось.
Напомним, что ранее принц Гарри тайно пробрался на Украину. Он посетил медицинский центр Superhumans Centre во Львове, где проходят реабилитацию раненые украинские военные. Принц прибыл в сопровождении четырёх ветеранов, для него эта поездка на Украину стала второй с начала полномасштабного конфликта.