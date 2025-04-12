Вице-премьер Украины подтвердила визит принца Гарри в клинику для раненых солдат

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила визит принца Гарри во Львов. Он побывал в клинике для раненых солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Принц Гарри во Львовской больнице. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко

В своих социальных сетях Свириденко выложила несколько фотографий о поездке британского принца. Официально о прибытии Гарри на Украину не объявлялось.