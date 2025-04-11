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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 22:02

Принц Гарри тайно пробрался на Украину

Принц Гарри тайно посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ

Принц Гарри посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ. Обложка © Х / HARRY AND MEGHAN

Принц Гарри посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ. Обложка © Х / HARRY AND MEGHAN

Принц Гарри 10 апреля тайно посетил львовский медицинский центр Superhumans Centre, где проходят реабилитацию раненые украинские военные. Как сообщает The Telegraph, принц прибыл в сопровождении четырёх ветеранов.

Эта поездка на Украину для Гарри стала второй с начала полномасштабного конфликта. В 2023 году он уже встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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Ранее федеральный суд США обязал принца раскрыть его иммиграционные документы после запроса центра Heritage Foundation. Организация утверждает, что Гарри мог скрыть информацию о своём опыте употребления наркотиков при получении визы.

Артём Гапоненко
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