Принц Гарри тайно пробрался на Украину
Принц Гарри тайно посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ
Принц Гарри посетил львовскую клинику для раненых солдат ВСУ. Обложка © Х / HARRY AND MEGHAN
Принц Гарри 10 апреля тайно посетил львовский медицинский центр Superhumans Centre, где проходят реабилитацию раненые украинские военные. Как сообщает The Telegraph, принц прибыл в сопровождении четырёх ветеранов.
Эта поездка на Украину для Гарри стала второй с начала полномасштабного конфликта. В 2023 году он уже встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Ранее федеральный суд США обязал принца раскрыть его иммиграционные документы после запроса центра Heritage Foundation. Организация утверждает, что Гарри мог скрыть информацию о своём опыте употребления наркотиков при получении визы.