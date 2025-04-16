Принц Уильям распёк брата за тайную поездку на Украину, но «русский кулич» тут ни при чём

Неожиданный визит принца Гарри на Украину вызвал раздражение и гнев у его старшего брата, принца Уильяма. Герцог Сассекский недавно провёл встречу с украинскими военными во Львове. Источники утверждают, что Уильям был крайне недоволен тем, что ему самому отказали в аналогичной поездке, несмотря на его желание, пишет таблоид Daily Mail.

Появление Гарри также вызвало волну критики и обвинений в лицемерии: ранее он и его семья заявляли, что не могут чувствовать себя в безопасности в Великобритании без охраны, оплачиваемой за счёт налогоплательщиков.

«Сообщается, что принц Уэльский выразил своё недовольство сотрудникам Кенсингтонского дворца, настаивавшим, чтобы он воздержался от поездки на Украину», — говорится в публикации.