Принц Уильям распёк брата за тайную поездку на Украину, но «русский кулич» тут ни при чём
Daily Mail: Принцы Гарри и Уильям поссорились из-за поездки на Украину
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Неожиданный визит принца Гарри на Украину вызвал раздражение и гнев у его старшего брата, принца Уильяма. Герцог Сассекский недавно провёл встречу с украинскими военными во Львове. Источники утверждают, что Уильям был крайне недоволен тем, что ему самому отказали в аналогичной поездке, несмотря на его желание, пишет таблоид Daily Mail.
Появление Гарри также вызвало волну критики и обвинений в лицемерии: ранее он и его семья заявляли, что не могут чувствовать себя в безопасности в Великобритании без охраны, оплачиваемой за счёт налогоплательщиков.
«Сообщается, что принц Уэльский выразил своё недовольство сотрудникам Кенсингтонского дворца, настаивавшим, чтобы он воздержался от поездки на Украину», — говорится в публикации.
К слову, это уже не первый скандал, который разгорелся из-за украинского вояжа британского принца. Ранее Life.ru рассказывал, что во Львове принцу Гарри подарили пасхальный кулич. В Сети опознали кулич как русский, объяснив, что классическая украинская пасхальная выпечка не покрывается белой глазурью, а украшается косичкой и крестом из теста. На фотографиях же отчётливо видно, что принцу преподнесли «наш» вариант кулича — с характерной белой сахарной помадкой.