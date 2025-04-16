Чей кулич? Историк поставил точку в спорах о том, что же подарили принцу Гарри на Украине

Разницы нет никакой между двумя куличами, что бы там ни говорили. Можно сказать, что Гарри подарили русский кулич, раз уж на то пошло, потому что по составу и внешнему виду они абсолютно одинаковые. Потому что пространство было единым длительное время, и традиция была единая, вот и всё. Поэтому можно называть, конечно, по-другому, но выглядеть это будет одинаково.