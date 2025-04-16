Чей кулич? Историк поставил точку в спорах о том, что же подарили принцу Гарри на Украине
Историк Шишкин: Разницы между русским и украинским пасхальным куличом нет
Принцу Гарри на Украине подарили пасхальный кулич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко
Кулич, который подарили принцу Гарри во время его неофициального визита во Львов, может быть и «русским», и «украинским». Как пояснил Life.ru историк Олег Шишкин, разницы между ними никакой нет, так как это одна единая традиция. Более того, такие же куличи у прихожан Украинской грекокатолической церкви, сохранившей похожую обрядовость, несмотря на подчинение Ватикану.
Разницы нет никакой между двумя куличами, что бы там ни говорили. Можно сказать, что Гарри подарили русский кулич, раз уж на то пошло, потому что по составу и внешнему виду они абсолютно одинаковые. Потому что пространство было единым длительное время, и традиция была единая, вот и всё. Поэтому можно называть, конечно, по-другому, но выглядеть это будет одинаково.
По его словам, никаких отличий между русским и украинским куличом не наблюдалось последние 300–400 лет.
Напомним, что во время неофициального визита принца Гарри во Львов 10 апреля ему подарили пасхальный кулич. В Сети опознали кулич как русский, объяснив, что классическая украинская пасхальная выпечка не покрывается белой глазурью, а украшается тестяной косичкой и крестом. На фотографиях же отчётливо видно, что принцу преподнесли именно вариант кулича с характерной белой сахарной помадкой.