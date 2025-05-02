Комитет ООН против пыток выразил серьёзную обеспокоенность в связи с обвинениями в пытках и жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине, включая сообщения об угрозах и унижениях. Эти тревожные выводы содержатся в отчёте комитета, подготовленном по итогам изучения ситуации в стране.

Согласно информации, предоставленной ООН, ВСУ и военная полиция были причастны к определённым действиям, вызывающим обеспокоенность. В частности, в отчёте Всемирной организации отмечаются недостатки в процедурах регистрации и документирования телесных повреждений, полученных военнопленными в результате пыток или жестокого обращения.

В ООН напомнили о незыблемости запрета на пытки, указав, что никакие чрезвычайные ситуации не могут быть основанием для их совершения.