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Регион
2 мая, 14:23

В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских военнопленных на Украине

Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Комитет ООН против пыток выразил серьёзную обеспокоенность в связи с обвинениями в пытках и жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине, включая сообщения об угрозах и унижениях. Эти тревожные выводы содержатся в отчёте комитета, подготовленном по итогам изучения ситуации в стране.

Согласно информации, предоставленной ООН, ВСУ и военная полиция были причастны к определённым действиям, вызывающим обеспокоенность. В частности, в отчёте Всемирной организации отмечаются недостатки в процедурах регистрации и документирования телесных повреждений, полученных военнопленными в результате пыток или жестокого обращения.

В ООН напомнили о незыблемости запрета на пытки, указав, что никакие чрезвычайные ситуации не могут быть основанием для их совершения.

Ранее освобождённые бойцы ВС РФ рассказали о пытках в украинском плену. Одного солдата пытали электрошокером из-за бурятской национальности. Применение тока продолжалось около часа — шокер использовался сзади, по всему телу, от головы до ног.

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Наталья Демьянова
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