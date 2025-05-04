Утерянная тарелка Пикассо «всплыла» в антикварном магазине в Бельгии
В Бельгии нашли блюдо Пикассо стоимостью €12,6 тыс. среди вещей в комиссионке
Тарелка Пикассо. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kringwinkel Antwerpen
В бельгийском городе Антверпен найдено уникальное керамическое блюдо, выполненное художником и скульптором Пабло Пикассо, его стоимость составляет 12,6 тысячи евро. Произведение искусства находилось в местном антикварном магазине среди пожертвованных вещей. Об этом пишет The Brussels Times.
Пикассо создал тарелку 11 марта 1953 года, затем она ушла с аукциона, и её судьба долгое время была неизвестна. На блюдо художник нанёс рельефный рисунок боя быков, также в центре изображены всадники. Предположительно, Пикассо сделал около двухсот подобных арт-объектов, сейчас доподлинно неизвестно, сколько их сохранилось до наших дней.
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