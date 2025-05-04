Утерянная тарелка Пикассо «всплыла» в антикварном магазине в Бельгии

В бельгийском городе Антверпен найдено уникальное керамическое блюдо, выполненное художником и скульптором Пабло Пикассо, его стоимость составляет 12,6 тысячи евро. Произведение искусства находилось в местном антикварном магазине среди пожертвованных вещей. Об этом пишет The Brussels Times.

Пикассо создал тарелку 11 марта 1953 года, затем она ушла с аукциона, и её судьба долгое время была неизвестна. На блюдо художник нанёс рельефный рисунок боя быков, также в центре изображены всадники. Предположительно, Пикассо сделал около двухсот подобных арт-объектов, сейчас доподлинно неизвестно, сколько их сохранилось до наших дней.