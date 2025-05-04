В Иране задержали двух подозреваемых по делу о взрыве в порту Шахид-Раджаи

В Иране полиция задержала двух подозреваемых по делу о взрыве в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Об этом сообщает иранское госагентство SNN. Как утверждается, им вменяется халатность и ненадлежащее выполнение обязанностей, что и привело к гибели 40 человек.