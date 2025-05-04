В Иране задержали двух подозреваемых по делу о взрыве в порту Шахид-Раджаи
Взрыв в порту Бендер-Аббас. Обложка © X / Murat AKAN
В Иране полиция задержала двух подозреваемых по делу о взрыве в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Об этом сообщает иранское госагентство SNN. Как утверждается, им вменяется халатность и ненадлежащее выполнение обязанностей, что и привело к гибели 40 человек.
«В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании», — отмечается в тексте.
Напомним, 26 апреля случился мощный взрыв в порту Бендер-Аббас в Иране из-за детонации химического вещества, которое применяют в производстве ракетного топлива. Не менее 1139 человек получили травмы, ещё 40 погибли. Следствие назвало основными причинами трагедии халатность и несоблюдение техники безопасности.