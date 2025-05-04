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4 мая, 18:29

Счастливый отец: Александр Петров очаровал поклонников новыми фото с сыном

Актёр Александр Петров показал жену и сына на весенней прогулке

Александр Петров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov

Александр Петров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov

Актёр Александр Петров порадовал поклонников трогательными майскими фотографиями, на которых он запечатлен вместе с женой Викторией и их новорождённым сыном.

  • Александр Петров с семьёй. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov
    Александр Петров с семьёй. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov
  • Виктория с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov
    Виктория с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov
  • Виктория с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov
    Виктория с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov

Александр Петров с семьёй. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov

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На снимках счастливая семья проводит время на природе, наслаждаясь тёплыми весенними днями. Петров нечасто делится подробностями личной жизни, поэтому эти кадры стали настоящим подарком для его фанатов. Подписчики отметили, как сильно изменился актёр с появлением ребёнка, и пожелали семье счастья и благополучия.

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Ранее Life.ru рассказывал, что во время беременности Виктории, которой на момент рождения ребёнка было 24 года, ей оказывала поддержку доула. Это специалист, который предоставляет широкий спектр услуг, включая психологическую помощь, остеопатию и банные процедуры.

Анастасия Никонорова
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