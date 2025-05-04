Счастливый отец: Александр Петров очаровал поклонников новыми фото с сыном

Актёр Александр Петров порадовал поклонников трогательными майскими фотографиями, на которых он запечатлен вместе с женой Викторией и их новорождённым сыном.

На снимках счастливая семья проводит время на природе, наслаждаясь тёплыми весенними днями. Петров нечасто делится подробностями личной жизни, поэтому эти кадры стали настоящим подарком для его фанатов. Подписчики отметили, как сильно изменился актёр с появлением ребёнка, и пожелали семье счастья и благополучия.