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5 мая, 01:40

Трамп рассматривает встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Это может произойти во время его визита в королевство в середине мая.

Журналисты спросили Трампа о налаживании связей с российским коллегой во время его запланированного турне.

«Я не знаю, мы должны подумать об этом, <…> но я не думал об этом», — ответил американский президент.

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Ранее Трамп предположил, что встреча с Путиным может состояться после его поездки в Саудовскую Аравию. Американский лидер не исключает встречи с президентом России после пребывания на Ближнем Востоке в мае. Напомним, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

Лия Мурадьян
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