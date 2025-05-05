Трамп рассматривает встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Это может произойти во время его визита в королевство в середине мая.
Журналисты спросили Трампа о налаживании связей с российским коллегой во время его запланированного турне.
«Я не знаю, мы должны подумать об этом, <…> но я не думал об этом», — ответил американский президент.
Ранее Трамп предположил, что встреча с Путиным может состояться после его поездки в Саудовскую Аравию. Американский лидер не исключает встречи с президентом России после пребывания на Ближнем Востоке в мае. Напомним, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.