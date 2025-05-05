Трамп рассматривает встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Это может произойти во время его визита в королевство в середине мая.

Журналисты спросили Трампа о налаживании связей с российским коллегой во время его запланированного турне.