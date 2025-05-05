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5 мая, 02:16

Подростки повредили экспозицию к 80-летию Победы в Калининградской области

Подростки повредили экспозицию к 80-летию Победы. Обложка © VK / Новый Черняховск

Подростки повредили экспозицию к 80-летию Победы. Обложка © VK / Новый Черняховск

В Черняховске Калининградской области двое несовершеннолетних повредили экспозицию, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Инцидент произошёл в парке Победы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Подростки повредили экспозицию к 80-летию Победы. Видео © VK / Новый Черняховск

По данным следствия, подростки намеренно испортили элементы мемориальной композиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы.

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Ранее в Таврийске Херсонской области неизвестные повредили мемориал «Неизвестный Солдат – защитник Отечества», расположенный в парке на улице Молодёжной. Правоохранительные органы начали розыскные мероприятия.

Артём Гапоненко
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