Подростки повредили экспозицию к 80-летию Победы в Калининградской области

В Черняховске Калининградской области двое несовершеннолетних повредили экспозицию, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Инцидент произошёл в парке Победы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Подростки повредили экспозицию к 80-летию Победы. Видео © VK / Новый Черняховск

По данным следствия, подростки намеренно испортили элементы мемориальной композиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы.