День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 04:10

«Её ударил винт лодки»: Рыбак в США поймал рыбу-зомби весом в 45 кг

В США рыбак поймал израненного 45-килограммового веслоноса

В США рыбак поймал израненного веслоноса. Обложка © whatsthejam.com

В США рыбак поймал израненного веслоноса. Обложка © whatsthejam.com

В США рыболов Дерик Хендерсон стал героем вирусного видео, выловив в реке необычного веслоноса весом 45 килограммов. 30-летний американец признался, что сначала не поверил своим глазам, когда из воды показалась покрытая шрамами рыба с многочисленными ранами.

«По следам мы определили, что её ударил винт лодки», приводит слова Дерика портал What's the Jam.

Борьба с гигантским веслоносом продолжалась около 10 минут — несмотря на серьёзные повреждения, включая сквозные отверстия вдоль позвоночника, через которые были видны внутренности, рыба отчаянно сопротивлялась. Хендерсон и его команда, поражённые живучестью существа, прозвали его «веслоносом-зомби» и после тщательного осмотра отпустили обратно в воду.

Опубликованное в социальных сетях видео этой необычной рыбалки быстро набрало популярность, собрав более 2,2 миллионов просмотров. Пользователи отмечали как впечатляющие размеры добычи — взрослые веслоносы могут достигать двух метров в длину — так и её необычный внешний вид.

Юрист назвал главные ошибки рыбаков, которые чаще всего приводят к штрафу
Юрист назвал главные ошибки рыбаков, которые чаще всего приводят к штрафу

Ранее в Подмосковье группа рыбаков из Дзержинского выловила в Москве-реке гигантского сома длиной 162 сантиметра и весом 15 килограммов. Для поимки речного гиганта потребовались совместные усилия четырёх человек и почти полчаса напряжённой борьбы.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar