«Её ударил винт лодки»: Рыбак в США поймал рыбу-зомби весом в 45 кг

В США рыболов Дерик Хендерсон стал героем вирусного видео, выловив в реке необычного веслоноса весом 45 килограммов. 30-летний американец признался, что сначала не поверил своим глазам, когда из воды показалась покрытая шрамами рыба с многочисленными ранами.

«По следам мы определили, что её ударил винт лодки», — приводит слова Дерика портал What's the Jam.

Борьба с гигантским веслоносом продолжалась около 10 минут — несмотря на серьёзные повреждения, включая сквозные отверстия вдоль позвоночника, через которые были видны внутренности, рыба отчаянно сопротивлялась. Хендерсон и его команда, поражённые живучестью существа, прозвали его «веслоносом-зомби» и после тщательного осмотра отпустили обратно в воду.

Опубликованное в социальных сетях видео этой необычной рыбалки быстро набрало популярность, собрав более 2,2 миллионов просмотров. Пользователи отмечали как впечатляющие размеры добычи — взрослые веслоносы могут достигать двух метров в длину — так и её необычный внешний вид.