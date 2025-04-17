«Вчетвером полчаса вытаскивали»: Подмосковные рыбаки выловили монстра размером с человека

Рыбаки из Дзержинского выловили из Москвы-реки огромного сома. Рыба достигала человеческого роста — 162 см, — а весила 15 кг. Чтобы вытащить монстра из воды, потребовались почти полчаса времени и сила четырёх человек.

Из Москвы-реки выловили 15-киллограмового сома. Фото © Regions.ru / Ирина Куршакова

О невероятных приключениях интернет-изданию Regions.ru рассказала одна из счастливых рыбаков Ирина. Женщина подчеркнула, что раньше не увлекалась подобным хобби, но решила попробовать и поехала на Москву-реку с друзьями и детьми.

«Почти полчаса мы пытались вытащить сома из воды. Сначала думали, что просто за корягу зацепились и боялись сломать удочку. А потом вчетвером и с помощью сачка всё-таки достали рыбёху», — отметила жительница Подмосковья.

Также женщина рассказала, что до этого на этом же месте на живца удалось поймать 70-сантиметровую щуку. По словам Ирины, теперь она ходит на рыбалку практически ежедневно.