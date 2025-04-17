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17 апреля, 08:57

«Вчетвером полчаса вытаскивали»: Подмосковные рыбаки выловили монстра размером с человека

Regions.ru: Жители Дзержинского выловили из Москвы-реки 15-киллограмового сома

Читатель Life.ru на рыбалке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Читатель Life.ru на рыбалке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Рыбаки из Дзержинского выловили из Москвы-реки огромного сома. Рыба достигала человеческого роста — 162 см, — а весила 15 кг. Чтобы вытащить монстра из воды, потребовались почти полчаса времени и сила четырёх человек.

Из Москвы-реки выловили 15-киллограмового сома. Фото © Regions.ru / Ирина Куршакова

Из Москвы-реки выловили 15-киллограмового сома. Фото © Regions.ru / Ирина Куршакова

О невероятных приключениях интернет-изданию Regions.ru рассказала одна из счастливых рыбаков Ирина. Женщина подчеркнула, что раньше не увлекалась подобным хобби, но решила попробовать и поехала на Москву-реку с друзьями и детьми.

«Почти полчаса мы пытались вытащить сома из воды. Сначала думали, что просто за корягу зацепились и боялись сломать удочку. А потом вчетвером и с помощью сачка всё-таки достали рыбёху», — отметила жительница Подмосковья.

Также женщина рассказала, что до этого на этом же месте на живца удалось поймать 70-сантиметровую щуку. По словам Ирины, теперь она ходит на рыбалку практически ежедневно.

Во Владивостоке местные рыбаки по глупости едва не оказались раздавлены контейнеровозом
Во Владивостоке местные рыбаки по глупости едва не оказались раздавлены контейнеровозом

А вот рыбакам под Магаданом повезло значительно меньше. От них уплыла машина, взяв курс на историческую родину в Японию. Зато рыбалка на льду Енисея принесла невероятные эмоции отдыхающим, рядом с которыми прошёл атомный ледокол «Арктика».

Борис Эльфанд
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