«Вчетвером полчаса вытаскивали»: Подмосковные рыбаки выловили монстра размером с человека
Regions.ru: Жители Дзержинского выловили из Москвы-реки 15-киллограмового сома
Читатель Life.ru на рыбалке. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Рыбаки из Дзержинского выловили из Москвы-реки огромного сома. Рыба достигала человеческого роста — 162 см, — а весила 15 кг. Чтобы вытащить монстра из воды, потребовались почти полчаса времени и сила четырёх человек.
Из Москвы-реки выловили 15-киллограмового сома. Фото © Regions.ru / Ирина Куршакова
О невероятных приключениях интернет-изданию Regions.ru рассказала одна из счастливых рыбаков Ирина. Женщина подчеркнула, что раньше не увлекалась подобным хобби, но решила попробовать и поехала на Москву-реку с друзьями и детьми.
«Почти полчаса мы пытались вытащить сома из воды. Сначала думали, что просто за корягу зацепились и боялись сломать удочку. А потом вчетвером и с помощью сачка всё-таки достали рыбёху», — отметила жительница Подмосковья.
Также женщина рассказала, что до этого на этом же месте на живца удалось поймать 70-сантиметровую щуку. По словам Ирины, теперь она ходит на рыбалку практически ежедневно.
А вот рыбакам под Магаданом повезло значительно меньше. От них уплыла машина, взяв курс на историческую родину в Японию. Зато рыбалка на льду Енисея принесла невероятные эмоции отдыхающим, рядом с которыми прошёл атомный ледокол «Арктика».