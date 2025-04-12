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Регион
12 апреля, 07:51

Во Владивостоке местные рыбаки по глупости едва не оказались раздавлены контейнеровозом

SHOT: Во Владивостоке местные рыбаки едва не погибли под большим контейнеровозом

Во Владивостоке местные рыбаки едва не погибли под большим контейнеровозом. В Сети на них обрушился поток гневных комментариев, так как оказалось, что мужчины стояли на якоре в неположенном месте, пишет телеграм-канал SHOT.

Рыбаки во Владивостоке. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что инцидент произошёл в акватории между бухтами Горностай и Кетовая, в районе посёлка Щитовая. Рыбацкое судно стояло на якоре, когда рядом с ним прошёл контейнеровоз «Мария Сочи». Мелкое судно почти утащило под воду, однако мужчинам удалось спастись. После того как видеоролик оказался в Сети, опытные мореходы заявили, что вина за случившееся полностью лежит на рыбаках, не соблюдающих правила безопасности.

Оказалось, в том месте запрещено было стоять на якоре. Кроме того, в день происшествия по прогнозу был туман, что затрудняло видимость.

«Лысый всё проспал!» Рыбаки сняли, как атомный ледоход прошёл в метре от палатки их друга-сони
«Лысый всё проспал!» Рыбаки сняли, как атомный ледоход прошёл в метре от палатки их друга-сони

А ранее Life.ru писал, как под Магаданом машина уплыла от рыбаков и отправилась на историческую родину в Японию. Рыбак несколько дней подряд пытался поймать свой внедорожник, дрейфовавший на льдине.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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