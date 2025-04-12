Во Владивостоке местные рыбаки по глупости едва не оказались раздавлены контейнеровозом

Во Владивостоке местные рыбаки едва не погибли под большим контейнеровозом. В Сети на них обрушился поток гневных комментариев, так как оказалось, что мужчины стояли на якоре в неположенном месте, пишет телеграм-канал SHOT.

Рыбаки во Владивостоке. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что инцидент произошёл в акватории между бухтами Горностай и Кетовая, в районе посёлка Щитовая. Рыбацкое судно стояло на якоре, когда рядом с ним прошёл контейнеровоз «Мария Сочи». Мелкое судно почти утащило под воду, однако мужчинам удалось спастись. После того как видеоролик оказался в Сети, опытные мореходы заявили, что вина за случившееся полностью лежит на рыбаках, не соблюдающих правила безопасности.

Оказалось, в том месте запрещено было стоять на якоре. Кроме того, в день происшествия по прогнозу был туман, что затрудняло видимость.