Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Токио становится важным проводником НАТО в Азии. Страна использует концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» для сдерживания России, Китая и КНДР.

Ноздрев подчеркнул, что внешняя политика Японии всё больше навязывает однобокое видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что основная цель Токио — создать «пул» для сдерживания этих стран.

«В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлечённость в дела АТР», — приводит комментарий посла агентство РИА «Новости».

Дипломат отметил активное сотрудничество между Токио и НАТО. В этом году в Брюсселе открыли японское представительство. Также рассматривается создание натовского офиса в Токио. Ноздрев сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте недавно посетил Японию для укрепления сотрудничества в технологиях. Япония также намерена участвовать в координационном центре по безопасности для Украины в Германии, что вызывает озабоченность. Токио продолжает проводить военные мероприятия, усиливая слаженность с НАТО.