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Регион
5 мая, 03:33

Посол России Ноздрев назвал Японию ключевым проводником НАТО в Азии

Токио. Обложка © Freepik / freepik

Токио. Обложка © Freepik / freepik

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Токио становится важным проводником НАТО в Азии. Страна использует концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» для сдерживания России, Китая и КНДР.

Ноздрев подчеркнул, что внешняя политика Японии всё больше навязывает однобокое видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что основная цель Токио — создать «пул» для сдерживания этих стран.

«В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлечённость в дела АТР»,приводит комментарий посла агентство РИА «Новости».

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Дипломат отметил активное сотрудничество между Токио и НАТО. В этом году в Брюсселе открыли японское представительство. Также рассматривается создание натовского офиса в Токио. Ноздрев сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте недавно посетил Японию для укрепления сотрудничества в технологиях. Япония также намерена участвовать в координационном центре по безопасности для Украины в Германии, что вызывает озабоченность. Токио продолжает проводить военные мероприятия, усиливая слаженность с НАТО.

Ранее в Токио заявили, что Украина рискует повторить судьбу Японии в конце Второй мировой. Там рекомендовали Киеву отказаться от агрессивных выпадов в сторону России и сесть за стол переговоров.

Лия Мурадьян
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