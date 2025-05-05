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5 мая, 06:33

Напал сзади и протащил по полю: В Индии леопард загрыз девушку, косивушю траву

В Индии девушка погибла после нападения леопарда

Обложка © Wikipedia / Haplochromis

Обложка © Wikipedia / Haplochromis

В штате Махараштра, Индии леопард напал на 20-летнюю жительницу Паял Чаван. Инцидент произошёл 25 апреля в деревне Ванарвади, когда девушка косила траву в поле возле своего дома, сообщает Times of India.

Хищник подкрался к Паял сзади и напал, протащив её несколько десятков метров и нанеся серьёзные травмы. Крики девушки услышали родственники, которые выбежали на помощь и смогли отпугнуть леопарда. Несмотря на то, что Паял быстро доставили в ближайшую больницу, спасти её не удалось из-за большой потери крови.

Сотрудники лесного департамента обследовали место происшествия и установили в поле клетки и камеры. По их словам, местность благоприятна для обитания леопардов из-за обилия воды и полей, где они могут укрываться. После случившегося в районе деревни было усилено патрулирование.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Индонезии семиметровый питон напал на женщину и проглотил её наполовину. Местная 55-летняя жительница в этот момент собирала овощи в саду. Змея обвилась вокруг погибшей и смогла полностью засунуть к себе в пасть её голову.

Наталья Афонина
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