Суд в Москве считает, что Чубайс намерен вывести все свои активы из РФ

Московский Арбитражный суд принял решение об аресте активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ещё семерых фигурантов арбитражного дела в связи с незаинтересованностью ответчиков в сохранении своего имущества на территории России и риска его вывода за границу в случае снятия ареста.

В документе суд ссылается на информацию о статусе ответчиков. Отмечается, что Анатолий Чубайс и Ю.А. Удальцов находятся за пределами РФ. В отношении О.В. Киселёва и Б.Г. Подольского возбуждены уголовные дела; Киселёв также покинул Россию и объявлен в международный розыск, а Подольский находится под арестом, пишет ТАСС.

Исходя из этих обстоятельств, суд согласился с доводами «Роснано» о наличии оснований полагать, что ответчики не желают сохранить имущество на территории Российской Федерации. Существует риск того, что активы могут быть выведены за пределы России сразу после получения искового заявления, решил суд.