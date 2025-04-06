Суд арестовал счета и имущество на 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» и наложил арест на средства и собственность бывших руководителей компании. Всего арестовали счета и имущество восьми человек на сумму 5,6 миллиарда рублей, указано в материалах инстанции.

По данным суда, «Роснано» подало иск о взыскании убытков. Сумма составила 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов по курсу Центробанка на дату исполнения.