Суд арестовал счета и имущество на 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» и наложил арест на средства и собственность бывших руководителей компании. Всего арестовали счета и имущество восьми человек на сумму 5,6 миллиарда рублей, указано в материалах инстанции.
По данным суда, «Роснано» подало иск о взыскании убытков. Сумма составила 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов по курсу Центробанка на дату исполнения.
Кроме того, корпорация запросила приём обеспечительных мер в рамках своих требований. В иске также присутствует требование о наложении ареста на счета и имущество близких родственников ответчиков.
Как сообщал Life.ru, правоохранители задержали по делу о злоупотреблении полномочиями трёх экс-сотрудников корпорации «УК Роснано». Среди задержанных есть экс-замглавы правления Борис Подольский, имущество которого тоже попало под арест.