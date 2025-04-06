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5 апреля, 22:10

Суд арестовал счета и имущество на 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» и наложил арест на средства и собственность бывших руководителей компании. Всего арестовали счета и имущество восьми человек на сумму 5,6 миллиарда рублей, указано в материалах инстанции.

По данным суда, «Роснано» подало иск о взыскании убытков. Сумма составила 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов по курсу Центробанка на дату исполнения.

У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли гражданство другой страны
У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли гражданство другой страны

Кроме того, корпорация запросила приём обеспечительных мер в рамках своих требований. В иске также присутствует требование о наложении ареста на счета и имущество близких родственников ответчиков.

Как сообщал Life.ru, правоохранители задержали по делу о злоупотреблении полномочиями трёх экс-сотрудников корпорации «УК Роснано». Среди задержанных есть экс-замглавы правления Борис Подольский, имущество которого тоже попало под арест.

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msk.arbitr.ru

Лия Мурадьян
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