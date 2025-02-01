Экс-замглавы правления «Роснано» Подольского арестовали из-за превышения полномочий
Борис Подольский. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте Бориса Подольского, который ранее занимал должность заместителя председателя правления и исполнительного директора «Роснано». Это решение связано с делом о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба суда.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Подольского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ», — говорится в сообщении суда.
Срок ареста составляет 1 месяц и 28 суток.
В рамках этого дела задержаны в общей сложности три экс-сотрудника корпорации, среди которых бывший топ-менеджер «Роснано» Марина Касенкова, ранее отправленная в СИЗО. Общий ущерб от их махинаций составил 43 миллиарда рублей.