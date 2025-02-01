Суд отправил в СИЗО сотрудницу «Роснано» Касенкову из-за превышения полномочий

Топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову отправили в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий. Она отвечала за методологию учёта, налогообложение и отчетности финансового дивизиона компании. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, сроком на 1 месяц 28 суток», — указали в пресс-службе.