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Регион
31 января, 18:38

По делу экс-главы «Фонбета» арестовали ещё троих фигурантов

Суд отправил в СИЗО ещё троих фигурантов дела о взятке, связанной с экс-генеральным директором «Фонбет» Сергеем Анохиным. Предполагается, что они выполняли роль посредников в передачи крупной суммы денег. Под стражей фигуранты будут находиться до 29 марта, сообщает пресс-служба СК России.

Среди арестованных — начальник отделения расследований экономических преступлений по центральному административному округу (ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве), адвокат и экс-сотрудник полиции. Все они обвиняются по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Теперь им светит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Вместе с тремя задержанными в СИЗО ранее отправился и замглавы УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивола. За свои услуги посредника он получил 2,5 млн рублей. Напомним, что суд сначала арестовал экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей. На суде Анохин признал вину.

«Фонбет» подал иск на 100 млн рублей против экс-гендиректора Анохина
«Фонбет» подал иск на 100 млн рублей против экс-гендиректора Анохина
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Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Полина Никифорова
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