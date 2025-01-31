По делу экс-главы «Фонбета» арестовали ещё троих фигурантов

Суд отправил в СИЗО ещё троих фигурантов дела о взятке, связанной с экс-генеральным директором «Фонбет» Сергеем Анохиным. Предполагается, что они выполняли роль посредников в передачи крупной суммы денег. Под стражей фигуранты будут находиться до 29 марта, сообщает пресс-служба СК России.

Среди арестованных — начальник отделения расследований экономических преступлений по центральному административному округу (ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве), адвокат и экс-сотрудник полиции. Все они обвиняются по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Теперь им светит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.