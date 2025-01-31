Суд арестовал замглавы столичного УВД по делу экс-главы «Фонбета»

Тверской суд Москвы отправил под арест замглавы УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола. Он проходит фигурантом по делу экс-главы компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«Суд постановил ходатайство следователя СК РФ удовлетворить. Избрать в отношении Бивола меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта», — отметила судья.

По данным следствия, Бивол выступал посредником при передаче денег от Анохина к сотруднику ФСБ. За свои услуги полицейский, который отвечает за работу следственной части в УВД по ВАО, взял 2 миллиона 500 тысяч рублей. Бивол признал вину.