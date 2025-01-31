По делу экс-главы «Фонбета» задержали ещё троих посредников, включая полицейских

Трое посредников были задержаны в Подмосковье в рамках дела о взятке, связанной с экс-генеральным директором «Фонбет» Сергеем Анохиным. Среди задержанных есть как действующие, так и бывшие сотрудники полиции, сообщает пресс-служба СК России.

«Среди задержанных один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, Анохин, стремясь избежать предоставления следственным органам данных о результатах оперативно-розыскной деятельности, касающихся хищения бюджетных средств на его предыдущей должности, через сеть посредников передал 60 миллионов рублей. Из этой суммы 10 миллионов рублей были переданы начальнику одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам столичного УЭБиПК.

Ещё 10 миллионов рублей должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников принял участие в оперативном эксперименте и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

Следователями проведены допросы, обыски и выемки. Двое из фигурантов уже находятся под стражей.