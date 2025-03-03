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3 марта, 05:24

У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли гражданство другой страны

У арестованного замглавы УК «Роснано» Подольского есть иностранное гражданство

Экс-зампред правления «Роснано» Борис Подольский в зале суда. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-зампред правления «Роснано» Борис Подольский в зале суда. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы

Иностранное гражданство было выявлено у Бориса Подольского, который ранее занимал должность заместителя председателя правления и исполнительного директора «Роснано». Сейчас он находится под арестом по делу о превышении полномочий. Об этом следует из судебных документов.

«Подольский имеет финансовые возможности, <…> имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путём воспрепятствовать производству по делу»,говорится в материалах, которые передаёт РИА «Новости».

Экс-замглавы правления «Роснано» Подольского арестовали из-за превышения полномочий
Экс-замглавы правления «Роснано» Подольского арестовали из-за превышения полномочий

В рамках этого дела задержаны в общей сложности три экс-сотрудника корпорации, среди которых бывший топ-менеджер «Роснано» Марина Касенкова, ранее отправленная в СИЗО. Общий ущерб от их махинаций составил 43 миллиарда рублей.

Мария Любицкая
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