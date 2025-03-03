У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли гражданство другой страны
У арестованного замглавы УК «Роснано» Подольского есть иностранное гражданство
Экс-зампред правления «Роснано» Борис Подольский в зале суда. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы
Иностранное гражданство было выявлено у Бориса Подольского, который ранее занимал должность заместителя председателя правления и исполнительного директора «Роснано». Сейчас он находится под арестом по делу о превышении полномочий. Об этом следует из судебных документов.
«Подольский имеет финансовые возможности, <…> имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путём воспрепятствовать производству по делу», — говорится в материалах, которые передаёт РИА «Новости».
В рамках этого дела задержаны в общей сложности три экс-сотрудника корпорации, среди которых бывший топ-менеджер «Роснано» Марина Касенкова, ранее отправленная в СИЗО. Общий ущерб от их махинаций составил 43 миллиарда рублей.