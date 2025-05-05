Общие и личные нужды: Россиянам объяснили, как вести семейный бюджет

Наиболее оптимальным вариантом для супругов является создание совместного бюджета для общих нужд и раздельных счетов для личных трат, полагает руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Такой подход, по её словам, позволяет мужу и жене сохранить финансовую независимость, достигая при этом общих целей.

«У общего и раздельного бюджетов есть свои плюсы и минусы. Общий бюджет улучшает управление финансами, особенно если у пары общие цели, такие как покупка жилья или планирование отпуска», — отметила эксперт.

Она подчеркнула в интервью «Газете.ru», что раздельный бюджет способствует лучшему пониманию финансового положения каждого из партнёров. Однако такой подход может привести к конфликтам, если один из супругов тратит больше, чем приемлемо для другого.

В то же время раздельный бюджет даёт каждому супругу возможность контролировать свои финансы и тратить деньги по своему усмотрению, что снижает вероятность конфликтов по поводу расходов. Тем не менее он может привести к недопониманию и недостаточной прозрачности в финансовых вопросах.