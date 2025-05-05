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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 мая, 07:59

«Очень сильно горит»: Участник СВО сделал обзор на ампутацию и оценил боль по десятибалльной шкале

Участник СВО рассказал о своих впечатлениях после пережитой ампутации

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Участник специальной военной операции (СВО), получивший ранение в зоне боевых действий, поделился своими впечатлениями от травмы и процесса лечения. Свой рассказ он опубликовал в сообществе «Паблик с обзорами (почти на всё)» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, он был ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Описывая свои ощущения, солдат оценил боль в 7 баллов из 10, отметив, что в первые секунды боли не чувствуется, но затем появляется сильное жжение.

«Боль 7/10 (...), но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть», — пояснил боец.

По слова мужчины, эвакуация заняла два дня. При этом работу врачей и условия в госпитале солдат оценил очень высоко – на 10 и 12 баллов соответственно.

«Скажу честно, такие больницы я видел раньше только по телевизору», — добавил военнослужащий.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские врачи извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО. Останавливать орган, по словам медиков, было рискованно из-за возможной ишемии, поэтому они приняли смелое решение оперировать без искусственного кровообращения.

Наталья Афонина
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