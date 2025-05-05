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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 мая, 08:47

Участие современной «Нормандии-Неман» в СВО привело в ярость французских журналистов

«Взгляд»: СМИ Франции шокированы участием современной «Нормандии – Неман» в СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Во Франции общественность удивилась тому, что вспыли факты участия современного подразделения «Нормандия — Неман» на стороне российской армии в украинском конфликте. Ранее в республике считали, что их сограждане воюют исключительно в рядах ВСУ. Об этом пишет издание «Взгляд», проанализировав публикации во французских СМИ.

Париж не раз подтверждал, что знает об участии французов в конфликте на стороне Украины, это не было новостью. Однако позже президент РФ Владимир Путин публично поблагодарил граждан Франции, которые помнят подвиги своих дедов в годы Второй мировой войны и сейчас встали на борьбу с неонацизмом. Именно после слов российского лидера Запад больше не смог скрывать правду.

«Сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали своё подразделение тоже, как и их деды и прадеды, «Нормандия – Неман», — сказал Путин на марафоне «Знание. Первые».

«Нормандия – Неман» — такое название в годы Второй мировой взяли себе французские лётчики, которые после поражения Парижа сражались с нацистской Германией вместе с советской армией. Однако современная Франция не готова мириться с правдой. Западные журналисты даже назвали это «изменой», подчеркнув, что «Россия — это враг.» По их мнению, Москва «украла» имя антифашистской эскадрильи.

«Это глубоко шокирует, это скандально и недопустимо. Возможно, что и в самом деле существуют несколько французов, которые добровольно отправились сражаться на стороне России, поскольку нам известно, что существуют французские добровольцы, сражающиеся на стороне Украины. Эти люди сделали идеологический выбор», — заявил эксперт из Франции Жером Пеллистранди.

Однако некоторые французы в комментариях к публикациям в западных СМИ обратили внимание, что Париж лицемерит. Франция критикует Россию, если к ВС РФ присоединяются иностранцы, но при этом считает нормой отправлять своих наёмников в поддержку Киева, пишут ряд пользователей.

Дочь лётчика французской эскадрильи «Нормандия-Неман» приедет на Парад Победы
Дочь лётчика французской эскадрильи «Нормандия-Неман» приедет на Парад Победы

Напомним, Путин ранее заявил, что в зоне специальной военной операции на стороне России воюют некоторые граждане Франции. Они присвоили своему формированию название «Нормандия-Неман» — как когда-то называли подразделение их предки.

Татьяна Миссуми
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