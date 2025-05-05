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5 мая, 11:01

«Тюрьмы забиты людьми»: В Госдуме объяснили, почему Трамп заинтересовался Алькатрасом

Депутат Матвейчев заявил, что Трамп говорит о тюрьме Алькатрас ради пиар-истории

Алькатрас. Обложка © ТАСС / АР

Алькатрас. Обложка © ТАСС / АР

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вновь открыть тюрьму Алькатрас для особо опасных преступников может оказаться пиар-историей, а не реальным призывом к действию. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Он напомнил, что речь идёт о тюрьме на острове, которая уже стала своеобразным брендом. Сейчас это музей, куда водят туристов. Как, например, замок Иф в «Графе Монте-Кристо» возле Марселя. Известно, что в Алькатрасе всегда держали самых опасных преступников, потому что сбежать оттуда невозможно, отметил Матвейчев. На остров вплавь добраться по морю тяжело, вода ледяная, притом что в самой тюрьме преступников специально обливали горячей водой, чтобы от холодной они отвыкли. Тогда человек сразу умрёт, если чудом выберется из камеры и нырнёт в море.

Это уже давно туристический объект, тюрьма не работает. Трамп решил, видимо, наполнить легенду заново смыслом каким-то. Трамп — пиарщик, и он в этом смысле опять какой-то эффект пытается создать, чтобы о нём просто лишний раз говорили, какой он строгий, как он там опасных преступников собирается содержать.

Олег Матвейчев

Депутат ГД РФ

Это уже давно туристический объект, тюрьма не работает. Трамп решил, видимо, наполнить легенду заново смыслом каким-то. Трамп — пиарщик, и он в этом смысле опять какой-то эффект пытается создать, чтобы о нём просто лишний раз говорили, какой он строгий, как он там опасных преступников собирается содержать.
Это уже давно туристический объект, тюрьма не работает. Трамп решил, видимо, наполнить легенду заново смыслом каким-то. Трамп — пиарщик, и он в этом смысле опять какой-то эффект пытается создать, чтобы о нём просто лишний раз говорили, какой он строгий, как он там опасных преступников собирается содержать.

По мнению парламентария, интерес лидера Штатов к этой теме не случаен, ведь все тюрьмы Америки переполнены и заключённых в США больше, чем во времена сталинского ГУЛАГа. Америка — это страна с огромным количеством правонарушений, тюрем не хватает, подчеркнул депутат.

«Америка представляет из себя огромный ГУЛАГ. Вот только Солженицыных почему-то не хватает», — заключил парламентарий.

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Напомним, президент США Дональд Трамп намерен снова открыть тюрьму Алькатрас, чтобы отправлять туда особо опасных преступников. Главное здание колонии возвели в 1910–1912 годах как военную тюрьму для армии США. Размеры камер составляют примерно 2,7 на 1,5 метра и 2,1 метра в высоту. Сегодня Алькатрас функционирует как общественный музей и является одной из ключевых туристических достопримечательностей Сан-Франциско.

Ольга Годуненко
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