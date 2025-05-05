«Тюрьмы забиты людьми»: В Госдуме объяснили, почему Трамп заинтересовался Алькатрасом

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вновь открыть тюрьму Алькатрас для особо опасных преступников может оказаться пиар-историей, а не реальным призывом к действию. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Он напомнил, что речь идёт о тюрьме на острове, которая уже стала своеобразным брендом. Сейчас это музей, куда водят туристов. Как, например, замок Иф в «Графе Монте-Кристо» возле Марселя. Известно, что в Алькатрасе всегда держали самых опасных преступников, потому что сбежать оттуда невозможно, отметил Матвейчев. На остров вплавь добраться по морю тяжело, вода ледяная, притом что в самой тюрьме преступников специально обливали горячей водой, чтобы от холодной они отвыкли. Тогда человек сразу умрёт, если чудом выберется из камеры и нырнёт в море.

Это уже давно туристический объект, тюрьма не работает. Трамп решил, видимо, наполнить легенду заново смыслом каким-то. Трамп — пиарщик, и он в этом смысле опять какой-то эффект пытается создать, чтобы о нём просто лишний раз говорили, какой он строгий, как он там опасных преступников собирается содержать. Олег Матвейчев Депутат ГД РФ

По мнению парламентария, интерес лидера Штатов к этой теме не случаен, ведь все тюрьмы Америки переполнены и заключённых в США больше, чем во времена сталинского ГУЛАГа. Америка — это страна с огромным количеством правонарушений, тюрем не хватает, подчеркнул депутат.

«Америка представляет из себя огромный ГУЛАГ. Вот только Солженицыных почему-то не хватает», — заключил парламентарий.