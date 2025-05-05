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5 мая, 07:35

Трамп встал на защиту Голливуда своим любимым способом – пошлинами

Трамп вводит 100-процентные пошлин на все иностранные фильмы

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп решил встать на защиту Голливуда и немедленно ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в страну. Он констатировал, что киноиндустрия Америки умирает.

«Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», — заявил в соцсети Truth Social.

По его словам, Голливуд пустеет, и в этом «виноваты» другие страны, которые предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссёров и киностудии. Поэтому в защите кино Трамп видит защиту нацбезопасности.

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Также президент США Дональд Трамп ранее заявил о вынужденном снижении импортных пошлин на товары из Китая. Всё ради спасения торговых отношений между странами.

Александра Вишнякова
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