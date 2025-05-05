Трамп встал на защиту Голливуда своим любимым способом – пошлинами
Трамп вводит 100-процентные пошлин на все иностранные фильмы
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп решил встать на защиту Голливуда и немедленно ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в страну. Он констатировал, что киноиндустрия Америки умирает.
«Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», — заявил в соцсети Truth Social.
По его словам, Голливуд пустеет, и в этом «виноваты» другие страны, которые предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссёров и киностудии. Поэтому в защите кино Трамп видит защиту нацбезопасности.
Также президент США Дональд Трамп ранее заявил о вынужденном снижении импортных пошлин на товары из Китая. Всё ради спасения торговых отношений между странами.