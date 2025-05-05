День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 09:48

Зеленского призвали не мнить себя неприкасаемым после его угроз участникам парада Победы

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского перестать мнить себя неприкасаемым

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит считать себя неприкосновенным — наказание за его действия неизбежно наступит.

«Зеленский, которого Запад превратил в угрожающего миру диктатора, ошибается, полагая себя недосягаемым. Рано или поздно он понесёт справедливое наказание за все совершённые преступления», — отметил Шеремет, комментируя недавние заявления украинского лидера в адрес участников парада Победы в Москве.

По словам депутата, Зеленскому не удастся скрыться от ответственности, даже если он попытается спрятаться «в своём привычном бункере».

В Госдуме «диагностировали» психоз у Зеленского и Ермака из-за картинки с горящим Кремлём
В Госдуме «диагностировали» психоз у Зеленского и Ермака из-за картинки с горящим Кремлём

Напомним, 3 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы, назвав его «театральной постановкой». Вместо этого он вновь озвучил инициативу США о 30-дневном прекращении огня. Кроме того, Зеленский дерзко намекнул, что у Киева есть возможность ударить по Москве прямо в День Победы, когда там будет проходить парад. В ответ на этом в Кремле заявили, что Москва не поддастся на эти запугивания и с гордостью отметит 9 Мая.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar