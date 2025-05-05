«Зеленский, которого Запад превратил в угрожающего миру диктатора, ошибается, полагая себя недосягаемым. Рано или поздно он понесёт справедливое наказание за все совершённые преступления», — отметил Шеремет, комментируя недавние заявления украинского лидера в адрес участников парада Победы в Москве.

Напомним, 3 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы, назвав его «театральной постановкой». Вместо этого он вновь озвучил инициативу США о 30-дневном прекращении огня. Кроме того, Зеленский дерзко намекнул, что у Киева есть возможность ударить по Москве прямо в День Победы, когда там будет проходить парад. В ответ на этом в Кремле заявили, что Москва не поддастся на эти запугивания и с гордостью отметит 9 Мая.