Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал опубликованное изображение с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля проявлением психоза.

«Коллективный психоз стремительно распространяется на берегах Днепра. Агонизирующий киевский режим сначала отверг идею перемирия ко Дню Победы, затем стал заявлять о планах терактов 9 мая на Красной площади и угрожать безопасности иностранных лидеров, приглашённых на празднование 80-летия Победы в Москве», — заявил Ивлев в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что изображение, выполненное в стилистике игры Minecraft, по его мнению, свидетельствует о полном отсутствии нравственных ориентиров у украинского руководства.