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Регион
5 мая, 07:27

В Госдуме «диагностировали» психоз у Зеленского и Ермака из-за картинки с горящим Кремлём

Депутат Ивлев заявил о психозе у Зеленского из-за картинки с горящим Кремлём

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Seneline

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Seneline

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал опубликованное изображение с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля проявлением психоза.

«Коллективный психоз стремительно распространяется на берегах Днепра. Агонизирующий киевский режим сначала отверг идею перемирия ко Дню Победы, затем стал заявлять о планах терактов 9 мая на Красной площади и угрожать безопасности иностранных лидеров, приглашённых на празднование 80-летия Победы в Москве», — заявил Ивлев в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что изображение, выполненное в стилистике игры Minecraft, по его мнению, свидетельствует о полном отсутствии нравственных ориентиров у украинского руководства.

«Русофобская агония укрофашистов»: В ГД отреагировали на пост Ермака с горящим Кремлём
«Русофобская агония укрофашистов»: В ГД отреагировали на пост Ермака с горящим Кремлём

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в своих соцсетях картинку, на которой Зеленский изображён, наблюдающим за охваченным огнём Кремлём. Ранее в МИД России жёстко отреагировали на скандальный пост Ермака. Его публикация является «звериной истерикой», заявил посол по особым поручениям минитсрества по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Марина Фещенко
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