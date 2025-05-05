В Госдуме «диагностировали» психоз у Зеленского и Ермака из-за картинки с горящим Кремлём
Депутат Ивлев заявил о психозе у Зеленского из-за картинки с горящим Кремлём
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Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал опубликованное изображение с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля проявлением психоза.
«Коллективный психоз стремительно распространяется на берегах Днепра. Агонизирующий киевский режим сначала отверг идею перемирия ко Дню Победы, затем стал заявлять о планах терактов 9 мая на Красной площади и угрожать безопасности иностранных лидеров, приглашённых на празднование 80-летия Победы в Москве», — заявил Ивлев в комментарии РИА «Новости».
Он отметил, что изображение, выполненное в стилистике игры Minecraft, по его мнению, свидетельствует о полном отсутствии нравственных ориентиров у украинского руководства.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в своих соцсетях картинку, на которой Зеленский изображён, наблюдающим за охваченным огнём Кремлём. Ранее в МИД России жёстко отреагировали на скандальный пост Ермака. Его публикация является «звериной истерикой», заявил посол по особым поручениям минитсрества по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.