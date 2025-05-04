Скандальный пост главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлём указывает на «русофобскую агонию» Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, украинские политики стремятся сорвать любые мирные переговоры, чтобы сохранить режим.

«Крайняя степень русофобской агонии. Укрофашисты в состоянии загнанного зверя. Понимая неизбежность поражения, они идут на угрозы и провокации, чтобы сорвать переговорный процесс и сохранить режим нацистской диктатуры», — подчеркнул парламентарий.

Также в беседе с NEWS.ru он отметил, что ни Зеленскому, ни его окружению не нужен мир на Украине. Лидер ЛДПР уверен, что киевский режим намерен «продолжать в своих собственных интересах войну до последнего украинца».