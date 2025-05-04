«Русофобская агония укрофашистов»: В ГД отреагировали на пост Ермака с горящим Кремлём
Депутат Слуцкий: Пост Ермака с горящим Кремлём указывает на агонию Киева
Госдума. Обложка © Life.ru
Скандальный пост главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлём указывает на «русофобскую агонию» Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, украинские политики стремятся сорвать любые мирные переговоры, чтобы сохранить режим.
«Крайняя степень русофобской агонии. Укрофашисты в состоянии загнанного зверя. Понимая неизбежность поражения, они идут на угрозы и провокации, чтобы сорвать переговорный процесс и сохранить режим нацистской диктатуры», — подчеркнул парламентарий.
Также в беседе с NEWS.ru он отметил, что ни Зеленскому, ни его окружению не нужен мир на Украине. Лидер ЛДПР уверен, что киевский режим намерен «продолжать в своих собственных интересах войну до последнего украинца».
Ранее в МИД России жёстко отреагировали на скандальный пост Ермака. Его публикация является «звериной истерикой», заявил посол по особым поручениям минитсрества по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Напомним, Ермак намекнул на удар по Москве 9 мая, выложив картинку, на которой изображён горящий Кремль на фоне Зеленского.