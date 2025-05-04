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Регион
4 мая, 07:50

«Цель Киева — доить Запад»: Захарова высказалась о скандальном посте Ермака с горящим Кремлём

Захарова ответила на пост Ермака с горящим Кремлём: Цель Киева — доить Запад

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

В МИД России назвали главарей киевского режима «неонацистами», комментируя публикацию Андрея Ермака с изображением горящего Кремля и строчкой из песни «День Победы». Официальный представитель министерства Мария Захарова в разговоре с ТВ Центр заявила, что для киевского режима разговоры о перемирии — это насмешка над усилиями тех, кто стремится к миру.

«Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой ещё и воруют предоставляемые миллиарды», — сказала Захарова.

На самой публикации Ермака изображён Владимир Зеленский, который смотрит на пылающий Кремль, а наверху на украинском написана строчка из песни «День Победы» — «Этот день мы приближали, как могли».

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На публикацию также отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он заявил, что данное изображение является «звериной истерикой» и добавил, что желание урегулировать конфликт мирным способом со стороны Украины «не знает границ».

Наталья Афонина
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