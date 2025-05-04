«Цель Киева — доить Запад»: Захарова высказалась о скандальном посте Ермака с горящим Кремлём
Захарова ответила на пост Ермака с горящим Кремлём: Цель Киева — доить Запад
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
В МИД России назвали главарей киевского режима «неонацистами», комментируя публикацию Андрея Ермака с изображением горящего Кремля и строчкой из песни «День Победы». Официальный представитель министерства Мария Захарова в разговоре с ТВ Центр заявила, что для киевского режима разговоры о перемирии — это насмешка над усилиями тех, кто стремится к миру.
«Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой ещё и воруют предоставляемые миллиарды», — сказала Захарова.
На самой публикации Ермака изображён Владимир Зеленский, который смотрит на пылающий Кремль, а наверху на украинском написана строчка из песни «День Победы» — «Этот день мы приближали, как могли».
На публикацию также отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он заявил, что данное изображение является «звериной истерикой» и добавил, что желание урегулировать конфликт мирным способом со стороны Украины «не знает границ».