«Цель Киева — доить Запад»: Захарова высказалась о скандальном посте Ермака с горящим Кремлём

В МИД России назвали главарей киевского режима «неонацистами», комментируя публикацию Андрея Ермака с изображением горящего Кремля и строчкой из песни «День Победы». Официальный представитель министерства Мария Захарова в разговоре с ТВ Центр заявила, что для киевского режима разговоры о перемирии — это насмешка над усилиями тех, кто стремится к миру.

«Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой ещё и воруют предоставляемые миллиарды», — сказала Захарова.

На самой публикации Ермака изображён Владимир Зеленский, который смотрит на пылающий Кремль, а наверху на украинском написана строчка из песни «День Победы» — «Этот день мы приближали, как могли».