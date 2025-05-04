«Звериная истерика»: В МИД отреагировали на скандальный пост Ермака с горящим Кремлём
Мирошник назвал «звериной истерикой» пост Ермака с горящим Кремлём
Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru
Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлём является «звериной истерикой». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
Ранее Ермак намекнул на удар по Москве 9 мая, выложив картинку, на которой изображён горящий Кремль на фоне Зеленского. Также на изображении приведена переведённая на украинский язык строчка «этот день мы приближали как могли» из песни «День Победы».
«Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Ещё нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» — отметил дипломат в своём телеграм-канале.
Мирошник добавил, что Ермак разместил скандальную публикацию между постами о том, как украинцы хотят мира, а русские якобы не дают этого.
Ранее журналисты Time опубликовали фотографию из кабинета Владимира Зеленского, на которой видна картина с изображением горящего Кремля. Главарь киевского режима в разговоре с изданием признался, что в его коллекции есть несколько картин с русофобским содержанием, но «Кремль в огне» — его любимая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова лаконично оценила психическое состояние Зеленского после появления этой картины, а в Совете Федерации призвали бывшего комика пройти лечение.