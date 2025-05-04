Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлём является «звериной истерикой». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

Ранее Ермак намекнул на удар по Москве 9 мая, выложив картинку, на которой изображён горящий Кремль на фоне Зеленского. Также на изображении приведена переведённая на украинский язык строчка «этот день мы приближали как могли» из песни «День Победы».

«Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Ещё нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» — отметил дипломат в своём телеграм-канале.