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5 мая, 10:43

«Выбраться из ямы»: В ГД предложили отправлять неплательщиков алиментов работать на стройки

Депутат Милонов призвал отправлять неплательщиков алиментов работать на стройки

Рабочий на стройке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sach336699

Рабочий на стройке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sach336699

В России предложили ввести принудительное трудоустройство для тех граждан, кто не платит алименты. С такой идеей выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, нередко неплательщики алиментов оправдываются тем, что у них нет стабильной работы и им самим не хватает денег на существование.

«Здесь как раз государство может эффективно помочь человеку не только начать платить алименты, но и получить хорошую работу. У нас достаточно много в России предприятий, строек, где требуются руки рабочие и причём весьма прилично платят. Поэтому если он говорит, что есть ему нечего, он сам нигде не работает, можно уже в административном порядке его отправлять на год, на два, на три, работать на стройке родины, он там будет получать достойную зарплату и платить алименты», — подчеркнул депутат в беседе с aif.ru.

Милонов дополнил, что трудоустройство на стройках газопроводов в Сибири, мостов, железных дорог позволит должникам «выбраться из той ямы, в которую они попали». По словам парламентария, такие граждане смогут платить алименты и зарабатывать деньги, а ещё свежий воздух поможет им улучшить здоровье.

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А ранее Life.ru писал, что с 25 мая начнёт действовать норма о создании реестра должников по алиментам. Туда же попадут должники, объявленные судебным приставом-исполнителем в розыск. Причём данные о таких гражданах будут обнародованы до погашения задолженности.

Дарья Нарыкова
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