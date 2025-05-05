Музыкант Аль Капоне, «Побег из Шоушенка» и изысканная еда: необычные факты о тюрьме Алькатрас Президент США Дональд Трамп поручил восстановить и открыть тюрьму строгого режима на острове Алькатрас, где до закрытия в 1963 году содержались особо опасные преступники. Life.ru собрал интересные и необычные факты о самой тюрьме, а также отбывавших в ней наказание. 5 мая, 13:17 Тюрьма Алькатрас — одна из самых известных в мире. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / АР / Noah Berger, Wikipedia / Chicago Bureau, Кадр из фильма «Побег из Шоушенка», режиссёр Фрэнк Дарабонт, сценарист Стивен Кинг / Kinopoisk

Как появился Алькатрас и почему его называли «Островом Дьявола»

Тюрьма строгого режима Алькатрас стала ответом властей США на бурный расцвет организованной преступности в 20–30-е годы прошлого века. На фоне Великой депрессии и сухого закона мафиозные кланы получили такую власть, что могли позволить себе не только покупать чиновников и судей, но даже продюсировать фильмы о собственных «подвигах». А в обычных тюрьмах преступники чувствовали себя как на курорте.

Блок А, С. Фото © Wikipedia / Brian. S.W, David Ohmer

Американскому правосудию нужен был символ, при одном упоминании о котором трепетали бы самые отпетые злодеи. Для этих целей была выбрана бывшая военная тюрьма — неприступный оборонительный форт на острове Алькатрас.

Сюда стали отправлять самых злостных преступников. «Тюрьма тюрем», как называли Алькатрас в Америке, прославилась благодаря крайне строгим правилам и трудовой исправительной системе.

Режим Алькатраса был призван сломать заключённого. Здесь узники лишались всего: не только авторитета, но и собственного имени. В тюрьме вместо имени преступникам присваивали номера.

Охрана Алькатраса. Фото © Wikipedia / Carl Sundstrom

Жизнь заключённых была подчинена строгому распорядку.

Подъём — в 6:30. 25 минут на уборку камеры, чистку зубов и прочие гигиенические процедуры.

В 6:55 нужно было подойти к решётке камеры для переклички. Двери открывались только в том случае, если все успевали в срок.

20 минут на завтрак, столько же — на обед и ужин. При этом в любой момент надзиратели могли пустить слезоточивый газ, если кто-то из сидельцев решался на выяснение отношений в столовой.

13 пересчётов в день, 6 перекличек, полный трудовой день — до половины десятого вечера. Заключённые жили в холодных одиночных камерах размером три на полтора метра. В крепости сохранялась постоянная влажность: тюрьма стояла посреди океана.

В первые годы работы начальник тюрьмы Джеймс Джонстон ввёл в Алькатрасе «политику тишины». Заключённые не должны были издавать никаких звуков в течение нескольких часов. Начальник сам решал, сколько времени в Алькатрасе будет тихо и когда снова можно будет разговаривать. По словам одного из бывших узников, «политика тишины» позволяла им слышать звуки расположенного рядом города с его бурной жизнью, отчего пребывание за решёткой становилось попросту невыносимым. Кто-то сходил с ума, кто-то предпринимал попытки самоубийства.

Как Аль Капоне играл в ансамбле

Американо-итальянский гангстер Альфонсо (Аль) Капоне стал одним из первых заключённых тюрьмы Алькатрас. Его перевели сюда с той целью, чтобы он не имел возможности руководить мафией, будучи за решёткой. В местах заключения Аль Капоне вёл себя достаточно прилично, поэтому тюремная администрация пошла ему навстречу и позволила заниматься музыкой.

В Алькатрасе отбывал срок гангстер Аль Капоне. Фото © Wikipedia / Chicago Bureau

Аль Капоне был зачислен в тюремный ансамбль Rock Islanders, который выступал не только в самом Алькатрасе, но и давал концерты в других тюрьмах. Мафиози играл на банджо.

В стенах Алькатраса Аль Капоне находился до 1939 года. Здесь он пережил покушение на жизнь. Кроме того, состояние здоровья бывшего мафиози в тюрьме ухудшалось с каждым днём из-за прогрессирующего сифилиса. В 1938 году он был направлен на лечение в тюремную больницу, а год спустя его перевели в другое исправительное учреждение.

14 попыток побега — удалась одна

Тюрьма Алькатрас располагалась на острове, что существенно осложняло возможность побега оттуда. Но, несмотря на это, история исправительного учреждения насчитывает 14 таких попыток с участием 34 заключённых.

Семь человек погибли при перестрелке, двое пытавшихся бежать преодолели стены тюрьмы, но утонули, остальные либо возвращались сами, понимая невозможность побега, либо их возвращали силой.

Вырезанное вентиляционное отверстие в одной из камер Алькатраса, ведущее в хозяйственный коридор. Фото © Wikipedia / Benlechlitner

Наиболее массовая попытка побега была предпринята в 1946 году. По сути, это был бунт заключённых, которые пустили в ход оружие против надзирателей. В ходе перестрелки были убиты трое арестантов, двое охранников погибли. Позже было организовано следствие, в результате которого двоих зэков приговорили к смертной казни за организацию мятежа.

Трое преступников всё же смогли сбежать из тюрьмы. Эта история легла в основу фильма 1979 года «Побег из Алькатраса», где главную роль сыграл Клинт Иствуд.

Заключённые Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины разработали один из самых изощрённых в истории планов побега. Беглецы узнали о незащищённом служебном тоннеле около метра шириной, который вёл на крышу блока B. Попасть в этот тоннель можно было только через отверстие размером 10x20 сантиметров.











Найдя необходимые материалы у тюремных рабочих, подельники соорудили самодельную дрель. Почти год они сверлили стену рядом с вентиляционным отверстием ложкой, спаянной серебром от десятицентовой монеты с украденным мотором от пылесоса.

Фрэнк Моррис и братья Энглины добыли 50 прорезиненных курток. Из них они изготовили плот размером 4х2 метра, а также спасательные жилеты. Выбравшись наружу, беглецы надули их с помощью маленькой ручной гармошки. Заговорщикам даже удалось найти фанеру и сделать из неё вёсла.

На свои лежанки преступники положили кукол, чтобы отвлечь внимание охранников. Кукол изготовили из проволоки, штукатурки и мыла и покрасили в цвет, близкий к телесному. Для убедительности к кукольным головам были приклеены настоящие волосы, которые заключённые собрали в парикмахерской.

Прошло более полувека, однако Фрэнка Морриса и братьев Энглин так и не удалось разыскать, даже несмотря на награду за их поимку в размере одного миллиона долларов.

Желанная тюрьма

Несмотря на то что в Алькатрасе содержались самые опасные преступные элементы, некоторые американские заключённые, отбывавшие наказание в других тюрьмах, подавали прошения о переводе на остров. И тому было несколько причин.

В Алькатрас хотели попасть некоторые категории заключённых. Фото © Wikipedia / Bryn Cole

Во-первых, в Алькатрасе каждый заключённый имел отдельную камеру. На первый взгляд может показаться, что человек в одиночестве может сойти с ума, но в то же время такая мера была страховкой от нападения со стороны других заключённых. Поэтому возможность отсидеть в одиночке весь оставшийся срок была желанной целью для тех, кто подвергался постоянным издевательствам со стороны сокамерников.

Во-вторых, в сравнении с другими тюрьмами в Алькатрасе кормили даже вкусно. Начальник Джеймс Джонстон считал, что многие конфликты в исправительных учреждениях возникают из-за плохой еды. Поэтому он решил ввести хорошее меню и крайне гордился этим. Заключённым здесь подавали жареные колбаски, стейки и другие блюда, которые были недоступны многим американцам на воле.

След в кино

Ещё одним известным узником Алькатраса был Роберт Страуд, осуждённый на пожизненное заключение. Он был известен под прозвищем «птицелов из Алькатраса», поскольку за решёткой он нашёл для себя занятие — выхаживал немощных птиц, а после и вовсе изучал их поведение. В дальнейшем эти знания он использовал при написании нескольких научных трудов.

Роберт Страуд. Фото © Wikipedia / Department of Justice

Жизненный путь Страуда стал сюжетом фильма «Любитель птиц из Алькатраса», вышедшего в 1962 году. Самого преступника в этой картине сыграл один из самых известных американских актёров Берт Ланкастер.

Фото © Кадр из фильма «Побег из Шоушенка», режиссёр Фрэнк Дарабонт, сценарист Стивен Кинг / Kinopoisk

Кроме того, Страуд стал прототипом тюремного библиотекаря Брукса из фильма «Побег из Шоушенка». Напомним, в этой картине Брукс приручил ворона, что также стало отсылкой к полюбившему птиц уголовнику.

Фото © Кадр из фильма «Скала», режиссёр Майкл Бей, сценарист

Марк Роснер, Дэвид Уайсберг, Дуглас Кук / Kinopoisk

Алькатрас фигурирует и в одном из самых известных боевиков 90-х — «Скала» Майкла Бея. По сюжету ленты генерал-морпех захватывает в заложники туристов, прибывших на экскурсию в оставленную тюрьму, с требованием к правительству выплатить деньги его подчинённым.

Авторы Альмир Хабибуллин