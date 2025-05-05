Туроператоры фиксируют взрывной рост спроса на отдых у Азовского моря

Наблюдается заметное изменение в туристических предпочтениях россиян: всё больше наших сограждан отдают предпочтение отдыху на побережье Азовского моря, рассматривая его как альтернативу традиционным зарубежным направлениям вроде Турции и Египта.

Туристический рынок подтверждает эту тенденцию. По данным туроператоров, число бронирований в таких популярных локациях Азовского моря, как Ейск, станица Должанская, Керчь и Тамань, показало значительный рост, увеличившись на 30-40%. Ключевым фактором, по мнению туроператоров, является ценовая привлекательность Азовского побережья, где расценки существенно ниже, чем на турецких и египетских курортах, пишет «Кубань-Информ».

Кроме того, сами туристы, уже имеющие опыт зарубежных поездок в текущих условиях, указывают на дополнительные сложности, с которыми они сталкиваются на иностранных курортах. В частности, серьёзные неудобства приносит невозможность беспрепятственно использовать банковские карты, выпущенные российскими финансовыми учреждениями, для оплаты товаров и услуг.

Таким образом, сочетание доступных цен и отсутствие логистических и платёжных проблем делает отдых на Азовском море всё более привлекательным для граждан России.