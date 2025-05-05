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5 мая, 13:05

Парад и концерт организовали под окнами 100-летнего ветерана в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащие и ученики местных школ устроили грандиозный концерт под окнами 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Зонова. Видео делится Mash Siberia. У дома собрались ученики школы №43, воспитанники детсада №85 и целый военный оркестр.

Концерт для ветерана ВОВ в Новосибирске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Анатолий Петрович служил в 38-м истребительном авиационном полку на Тихоокеанском флоте. Он получил орден Отечественной войны второй степени и звание ветерана труда за работу на заводе «Чкалова ЛТО». Военные прошли парадом перед ветераном в память о его боевых заслугах, а школьники прочитали стихи и вручили пенсионеру цветы.

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Ранее ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов заявил, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно отметит её завершение традиционными фронтовыми ста граммами. Фронтовику исполнилось 100 лет, и он поделился с журналистами своими планами на жизнь.

Обложка ©

Telegram / Mash Siberia

Татьяна Миссуми
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