Парад и концерт организовали под окнами 100-летнего ветерана в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащие и ученики местных школ устроили грандиозный концерт под окнами 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Зонова. Видео делится Mash Siberia. У дома собрались ученики школы №43, воспитанники детсада №85 и целый военный оркестр.

Концерт для ветерана ВОВ в Новосибирске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Анатолий Петрович служил в 38-м истребительном авиационном полку на Тихоокеанском флоте. Он получил орден Отечественной войны второй степени и звание ветерана труда за работу на заводе «Чкалова ЛТО». Военные прошли парадом перед ветераном в память о его боевых заслугах, а школьники прочитали стихи и вручили пенсионеру цветы.