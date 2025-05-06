Доллар сменит курс после майских праздников. Как отреагирует рубль Ситуация на валютном рынке начала меняться. Уже на следующей неделе экономисты ждут начала влияния новых трендов. Какие события произойдут после майских праздников и как они скажутся на курсе рубля? 5 мая, 21:20 Экономисты рассказали, как изменится курс доллара после майских праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pla2na

Что изменилось на валютном рынке с 1 мая

2 мая курс биржевого юаня прибавил 2%. Это была реакция рынка на риск введения тарифов на российскую нефть и газ. 5 мая пара cny/rub опустилась под 11,5. На фоне выходных внебиржевые курсы доллара и евро на 1–2 мая от ЦБ просто не успели отреагировать на ухудшение геополитического фона. В начале этой рабочей недели они будут выше, примерно на те же 2%. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Текущая ситуация на валютном рынке характеризуется высокой степенью неопределённости и разнонаправленностью факторов влияния на российскую валюту. Доллар, торгующийся на уровне 82,61 рубля, находится в коридоре консолидации после периода относительной стабильности в апреле. Рубль встретил существенное сопротивление на отметке 81,5, которую не может преодолеть с середины апреля, что создаёт предпосылки для возможного движения курса в сторону ослабления национальной валюты, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Какие события повлияют на курс доллара после майских праздников

В первую очередь на курс доллара повлияет публикация индекса потребительских цен (CPI) в США. Если инфляция окажется выше ожиданий, это усилит позиции доллара, так как повысит вероятность сохранения высокой ключевой ставки ФРС. В дополнение к этому важными будут данные по розничным продажам в США и числу заявок на пособие по безработице. Сильные показатели также поддержат американскую валюту. Об этом рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

— Во второй половине следующей недели внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях представителей ФРС США. Любые сигналы о возможном изменении ставки в ближайшие месяцы могут вызвать волатильность на валютном рынке. Если риторика останется жёсткой, доллар продолжит укрепляться, — пояснил Игорь Расторгуев.

С внутренней стороны, по его словам, на рубль будут оказывать влияние завершение майских праздников и активизация экспортёров, сдающих валютную выручку. Это может временно поддержать рубль.

— Главным экономическим событием является заседание ФРС на этой неделе. От решения по ставке и комментариев членов ФРС будет зависеть дальнейшее развитие событий. Рынок не прогнозирует сюрпризов и считает, что ставка останется прежней, комментарии членов ФРС могут дать сигнал к дальнейшим действиям. После заседания выходят данные по инфляции и безработице, на основании этих данных рынок будет строить дальнейшую стратегию, — рассказал вице-президент управления продаж юрлицам «АВИ кэпитал» Раис Исмагилов.

По его словам, прямой эффект изменения ставки ФРС на российский рынок сейчас очень мал, так как движение средств иностранных инвесторов ограничено санкциями. Надежда на снижение ставки приведёт к росту цен на нефть, золото и другие коммодитис, что может быть причиной укрепления рубля.

Владислав Антонов отметил, что в ближайшую неделю стоит обратить особое внимание на торговые переговоры между США и Китаем, публикацию данных по индексу деловой активности в секторе услуг США и комментарии представителей ФРС относительно будущей монетарной политики — эти события могут существенно повлиять на глобальные настроения инвесторов и, как следствие, на курсы валют с российским рублём. Не стоит также забывать о низкой ликвидности российского валютного рынка, что делает его особенно чувствительным к разовым крупным сделкам. Прогнозы по рублю в текущей ситуации имеют смысл только на очень короткую перспективу — не дальше одной недели, учитывая множество непредсказуемых факторов.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

После 9 Мая курсы могут ещё подрасти: доллар — к 85, юань — выше 11,5. А в начале лета курсы видятся ещё выше: замедление экспорта, восстановление импорта, острая геополитика и вероятность корректировки бюджетного правила — факторы против рубля. Доллар в ближайший месяц может быть ближе к 90, юань — под 12. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

— Считаем, что без сильных сюрпризов в геополитике и комментариях ФРС рубль будет двигаться к коридору 90–95 рублей за доллар для обеспечения стабильности бюджета, — рассказал Раис Исмагилов.

На предстоящей неделе с 12 по 16 мая ожидается сохранение повышенной волатильности рублёвых пар, обусловленной совокупностью факторов. Во-первых, критическое снижение цен на нефть до уровня ниже 60 долларов за баррель Brent. Оно произошло после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, что значительно превышает первоначальные планы картеля. Эта динамика создаёт фундаментальное давление на рубль, поскольку при таких ценах на энергоносители российский бюджет испытывает дополнительную нагрузку. Во-вторых, геополитический фактор остаётся ключевым драйвером колебаний. Заявления представителей ЕС о сохранении санкционного давления независимо от позиции США и неопределённость вокруг украинского конфликта повышают премию за риск в российских активах. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Наиболее вероятный диапазон колебаний доллара на следующей неделе составит 80–88 рублей с потенциальным движением к уровням 84,2 и 85,4 рубля в случае продолжения падения нефтяных котировок или обострения геополитической обстановки. В то же время нельзя исключать и сценарий очередного тестирования уровня 80 рублей за доллар на фоне сохраняющейся жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ с ключевой ставкой 21% и низкой импортной активности, — пояснил Владислав Антонов.

Впрочем, он добавил, что в долгосрочной перспективе более реалистичным представляется движение курса к отметкам 90 и в конце года к 100 рублям за доллар, что больше соответствует экономическим реалиям и интересам бюджета.

Авторы Нина Важдаева